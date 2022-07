Blühende Landschaften schaffen

Man kann es mit der Idee der Dachbegrünung natürlich auch übertreiben. Obwohl: Alle die schon mal in den Bergen im Urlaub waren, wissen, das Kühe und Schafe ziemlich geländefest sind und auch auf steilen Almen sicher stehen. Was allerdings der Statiker zu der Idee des Dachbauern sagen würde, steht wieder auf einem anderen Blatt.

Der Beruf eines Redakteurs hat ja manchmal auch sehr angenehme Seiten. Man lernt nette Leute kennen und kommt an Orte, die anderen Menschen nicht so ohne Weiteres zugänglich sind. In dieser Woche war ich in einem kleinen Paradies, dem Garten von Familie Stevens im Buterland. Eine wahre Oase. Anlass des Besuchs war der Artikel über die Dachbegrünung. Die Stevens’ haben schon vor vielen Jahren ihr Wohnhaus mit einem blühenden Dach ausgestattet. Und fühlen sich sehr wohl darin.