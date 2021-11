Blüten gibt es sogar im November

Gronau

Grau in Grau. So kennen wir den November. So erwarten und erleben wir ihn meist. Die Tage sind kurz, die Temperaturen gehen in den Keller, und ein schwerer Himmel scheint sich an Nebeltagen bis auf die Erde hinunter zu legen. Helmut Brüffer mag das nicht gelten lassen.

Von Christiane Nitsche-Costaund