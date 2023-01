Botschafter der Stadt im besten Sinn

32. Ball des Sports in der Bürgerhalle

Gronau

Der Lokalsport in der Dinkelstadt lebt – und wie! Das ist das Fazit der 32. Auflage des Sportlerballs, der am Samstag als eine der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse im Jahresverlauf zahlreiche Gäste in die Bürgerhalle zog. Bei der Wahl der Sportler des Jahres gab es die eine oder andere Überraschung. Auch das Rahmenprogramm war wiederum ein echtes Highlight.

Von Angelika Hoof