Gleich drei Papiercontainer haben zwischen dem späten Samstagabend und dem Sonntagmorgen in Gronau und Epe gebrannt. Auffällig ist die zeitliche und zum Teil auch räumliche Nähe. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

Gegen 23.15 Uhr am Samstag wurde ein brennender Papiercontainer an der Kaiserstiege gemeldet. Fünf Minuten später folgte eine gleiche Meldung für die Gildehauser Straße. Um 4.55 Uhr am Sonntag bekamen die Ordnungshüter die Information eines Feuers an einem Papiercontainer Am Königsweg in Epe. Schließlich brannte gegen 8.15 Uhr ein Unterstand beziehungsweise ein Schuppen an der Losserstraße.

Zu allen vier Einsätzen sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten erbitten Hinweise an die Kripo, Telefon 02562/9260.