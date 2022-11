Polizei und Feuerwehr in Gronau sind am Donnerstagabend zu einem Einsatz gerufen worden.

Aus einem Gebäude an der Gildehauser Straße wurde am Donnerstag gegen 18.20 Uhr starke Rauchentwicklung festgestellt. In der Küche des dort angesiedelten Donut-Ladens war Kartonage in Brand geraten. Der Qualm zog auch in das hinter dem Geschäft liegende Wohngebäude.

Die Feuerwehr, die mit einem großen Aufgebot ausgerückt war, holte zwei Bewohner aus dem Haus, die ersten Informationen zufolge offenbar keine Verletzungen davontrugen. Die Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in die Küche ein und löschten das Feuer. Die Gildehauser Straße in Höhe der Vereinsstraße/ Overdinkelstraße musste vorübergehend gesperrt werden.