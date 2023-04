Am Donnerstagnachmittag war die Welt für Familie Paustian-Moritz noch in Ordnung. Dann zerstörte ein Feuer ihr Haus im Mobilheimpark am Drilandsee. Jetzt sucht sie dringend eine neue Bleibe und stellt sich die Frage, wie alles weiter geht.

Mit einem Schlag verliert die Familie Paustian-Moritz aus Gronau ihr Hab und Gut. Nichts ist mehr so, „wie vor wenigen Stunden, als wir am Donnerstag noch mit den Kindern unterwegs waren“, so der Bruder der Geschädigten. Am Dienstag hatte Julie ihren sechsten Geburtstag. „Für Julie sollte es ein ganz besonderer Tag sein“, erzählt Mike Paustian im Gespräch mit unserer Redaktion. „Jetzt müssen wir zusammenrücken und das, was wir haben, miteinander teilen.“