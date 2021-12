Die Feuerwehr musste am frühen Freitagabend ausrücken.

Feuerwehreinsatz am Silvestertag

Die Gronauer Feuerwehr ist am Silvestertag gegen 17.45 Uhr zu einem Brand gerufen worden. In einem geschlossenen Imbiss an der Enscheder Straße hatte aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Abzugsinstallation Feuer gefangen. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.