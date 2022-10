Brandstiftung und Vandalismus

Neben den „üblichen“ Einsätzen hatte die Polizei an diesem Wochenende in Gronau auch mit drei Brandstiftungen und einem krassen Fall von Vandalismus zu tun.

Die Polizei – und auch die Feuerwehr – hatte in Gronau am Wochenende einiges zu tun.

In einzelnen Mitteilungen hat die Polizei am Sonntag über ihre Einsätze in Gronau berichtet. In der Gesamtschau klingt das nach unruhigen Nächten in Gronau. Die Feuerwehr musste am Freitagabend auf der Grünstiege (gegen 21.30 Uhr) und der Laubstiege (gegen 22.35 Uhr) in Brand gesetzte Papiercontainer löschen. Am nächsten Abend, gegen 22 Uhr, folgte ein in Brand gesetzter Müllcontainer auf der Hörster Straße.

Zeugensuche

Vermutlich in der Nacht zum Samstag hoben noch unbekannte Täter einen Gullydeckel aus und warfen damit die Scheibe einer Bushaltestelle an der Ochtruper Straße ein. Festgestellt wurde die Tat am Samstagmorgen um 7.40 Uhr. Polizeibeamte legten den Gullydeckel wieder auf den Schacht und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Polizei sucht zu allen Fällen Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, 02562 9260.