Brexit und seine Folgen

Für den einen britischen Staatsbürger hatte der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nun unerwünschte Folgen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte der Autofahrer, der seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, eine britische Fahrerlaubnis vor, die nach dem Ende einer Übergangszeit nun nicht mehr ausreichte. Polizeibeamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten am Mittwochabend den Briten auf der Alstätter Straße in Gronau angehalten. Für den Mann endete die Autofahrt und die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

