Briefkasten durch Explosion zerstört

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 20.30 Uhr einen Briefkasten in Gronau, mutmaßlich mit einen „Polenböller“, beschädigt.

Der an der Wand eines Einfamilienhauses an der Gudszentstraße montierte Kasten wurde dabei völlig zerstört. Teile des Behälters lagen im Umkreis von rund fünf Metern. Die Tat wurde mit einer Überwachungskamera aufgenommen. Die männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide sind circa 16 bis 22 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß. Ein Täter trug eine weiße Kappe, eine lange helle Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze sowie eine helle Hose. Der zweite Täter trug eine helle Winterjacke mit Fellkragen an der Kapuze und eine dunkle Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter 02562 9260.