Bruthilfe für 32 Meisenpärchen

Stolze Zahl: Gleich 32 Nistkästen haben die Vogelfreunde Grenzland Anfang Februar in einer gemeinsamen Aktion in der Garage ihres Mitglieds Georg Lenting gebaut. „Nach den Maßvorgaben des Naturschutzbundes für Blau- und Kohlmeisen“, sagt Schriftführer Franz Meyer. Am vergangenen Samstagvormittag nun hingen die Vogelfreunde die Meisenbehausungen auf: Auf dem ehemaligen Laga-Gelände im Bereich der Waldbühne und der Pyramide fanden sich genug Bäume, um einen Teil der Kästen anzubringen. Später ging es dann noch zum Regenrückhaltebecken nahe der städtischen Kläranlage Losserstraße sowie in die Eper Bauerschaft Am Berge, wo die letzten verbliebenen Exemplare ihren Standort fanden.

