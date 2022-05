Bücher und „Stehrümmken“

Noch lagern rund 100 Kisten mit etwa 3000 Büchern auf Paletten in einer Halle der Spedition Hepp­ner-Hamacher. Bücher, die nach der letzten Bücherbörse vor zweieinhalb Jahren nicht an den Mann und die Frau gebracht worden waren. Diese Bücher werden am Wochenende 6. bis 8. Mai unter die Leute gebracht – bei der allerletzten Bücherbörse, die die Organisatorinnen durchführen.

2019 fand die Bücherbörse im WZG statt. Ende kommender Woche wird die Aktion zum allerletzten Mal durchgeführt – in einem Ladenlokal an der Neustraße.

Sie findet an den drei Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr statt, und zwar in dem derzeit leerstehenden Geschäftslokal neben Bruno Kleine, gegenüber der Adler-Apotheke in der Neustraße.

In den 90er-Jahren entstanden

Mitte der 90er-Jahre war die Bücherbörse in Gronau auf Initiative der SOS-Frauen entstanden, einer Gruppe, die sich in Gronau gebildet hatte. Sie hatte zum Ziel, notleidende Frauen und Kinder in Bosnien und Zagreb zu unterstützen, die Opfer des Jugoslawien-Kriegs waren.

Um Spendengelder zu generieren, wurde die Bücherbörse gegründet. Ausgelesene Bücher wurden gesammelt und einmal im Jahr – meist an Totensonntag – zum Kauf angeboten. Die erste Bücherbörse fand in den Räumen des damaligen Gemeindezentrums Mitte statt.

Im Lauf der Jahre wurde das Angebot um Uhren und Schmuck erweitert, zweimal zog die Bücherbörse um in andere Räume.

Ein allerletztes Mal

Der Arbeitsaufwand ist jeweils sehr groß: Nach dem Sammeln der Bücher folgt das Sichten und Sortieren, dann das Einräumen für die Verkaufstage, ehe die nicht verkauften Bücher anschließend wieder in ein Lager wandern. Dieser letzte Schritt wird jedoch künftig entfallen: Die diesjährige Bücherbörse wird die allerletzte sein. Die Organisatorinnen sehen sich nicht in der Lage, sie weiterhin durchzuführen.

Daher werden die Bücher auch nicht verkauft, sondern gegen eine Spende verschenkt. Neben den Büchern werden Restbestände an Uhren und Schmuck, Taschen und „Stehrümmken“ verkauft. Der Erlös geht an ein Kinderheim in Rumänien und soziale Projekte vor Ort. Der Umfang der Hilfe ist übrigens nicht zu verachten: Seit ihren Anfängen wurden über 200 000 Euro eingenommen und für gute Zwecke weitergegeben.