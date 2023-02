Büchereien künftig im Wechsel samstags drei Stunden geöffnet

Die Stadtbücherei in Gronau und die Zweigstelle in Epe (Foto) sollen künftig im Wechsel auch samstags

Die Stadtbücherei in Gronau und ihre Zweigstelle in Epe sollen künftig im Wechsel samstags von 10 bis 13 Uhr öffnen. Der Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur hat am Dienstagabend eine entsprechende Empfehlung an den Rat beschlossen. Einen Vorbehalt gibt es jedoch: Die Erweiterung der Öffnungszeiten wirkt sich auf den Stellenplan aus; dem muss der Rat zustimmen. Insgesamt geht die Verwaltung von Mehrkosten in Höhe von 22.000 Euro pro Jahr für Personal- und Sachkosten aus.