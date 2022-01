Ein Fahrzeug ist am Samstagabend in Gronau in Brand geraten.

Die Gronauer Feuerwehr ist am Samstag kurz vor 18 Uhr zu einem Brand gerufen worden. Am Wackengoorweg/Ecke Rotdornweg brannte ein Bulli (VW T4). Die Ursache für das Feuer war am Abend noch unbekannt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.