Bundesmittel gut angelegt

Gronau

Der Abgeordnete kam, und die Orgel spielte Udo Jürgens: Jens Spahn (MdB, CDU) bekam bei einem Besuch in der Evangelischen Stadtkirche in Gronau demonstriert, was aus den Bundesfördermitteln für die historische Wilhelm-Sauer-Orgel geworden ist. Und er erfuhr, dass der finanzielle Zuschuss aus Berlin seinerzeit die Spendenbereitschaft an anderer Stelle erhöht hat.

Von Martin Borck