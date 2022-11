Bundespolizei beschlagnahmt zehn Kilo Heroin

Bad Bentheim

Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität an der deutsch-niederländischen Grenze: Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhunds konnte die Bundespolizei am Montagvormittag rund zehn Kilogramm Heroin beschlagnahmen. Ein 45-jähriger Drogenkurier sitzt jetzt in Untersuchungshaft.