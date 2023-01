Bürger-Impuls für mehr Klimaschutz

Lokales Engagement im Klimaschutz mittels ehrenamtlicher Klimapaten vorantreiben: Das ist die Idee, die hinter der Projektinitiative „KLikKS“ steckt. Eine erste Infoveranstaltung fand am Dienstagabend im WZG statt. Neben dem Kennenlernen der Kandidaten standen auch schon erste Projektidee vor Ort im Fokus.

Projektmanagerin Alina Schröder stellte die lokale Klima-Initiative „KlikKS“ den Klimapaten-Kandidaten am Dienstag während einer Infoveranstaltung im WZG vor.

Es war ein Auftakt im bescheidenen Rahmen, aber doch ein vielsprechender: Rund ein Dutzend Interessierte folgten am Dienstagabend der Einladung der städtischen Klimaschutzmanagerin Carolin Wicke zur Infoveranstaltung „KlikKS – Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ ins WZG. Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich eine Projektinitiative der von der schwarz-grünen Landesregierung neu gegründeten Gesellschaft für Energie und Klimaschutz „NRW.Energy4Climate“. Bei ihr sollen die Fäden in Sachen Energiewende landesweit zusammenlaufen – und zugleich der Industrie- und Dienstleistungsstandort NRW gestärkt werden.