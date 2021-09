Bürgermeister beanstandet Entscheidung des HFA

Das letzte Wort zum Standort der Overbergschule ist doch noch nicht gesprochen. Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) hat zwar in seiner Sitzung am 18. August beschlossen, dass die Bernhard-Overberg-Schule an ihrem aktuellen Standort verbleiben und nicht in das Germania-Gebäude umziehen soll. Diesen Beschluss beanstandet nun aber Bürgermeister Rainer Doetkotte.

