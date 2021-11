Bürgermeister entschuldigt sich

Die Bäume sind weg, der Ärger ist groß: Die Baumfällaktion im Bögehold erreichte am Mittwochabend auch den Stadtrat. Der Bürgermeister entschuldigte sich bei der Initiative und kündigte zukünftige Änderungen im Ablauf der Fällarbeiten an.

Es sind zwar nur zwei von insgesamt 194 zu fällenden Bäumen, die im Auftrag der Stadt am Montagvormittag im Bögehold mit der Säge beseitigt wurden – aber diese haben sich zum einem Politikum entwickelt, das am Mittwochabend auch den Rat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte.