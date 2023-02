„Büttenabend meets Party“

Nicht nur der Postbote aus Duisburg (kleines Foto) stieg in die Bütt. Auch Gronaus Bürgermeister Rainer Doetkotte unterhielt zur Freude der jungen Karnevalisten das Publikum in Versform.„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ – Zu den Klängen des bekannten Höhner-Liedes zogen die Aktiven des Jugendkarnevals in die Bürgerhalle ein.Darf auf keiner Karnevalsveranstaltung fehlen: Der klassische Gardetanz.Bei den verschiedenen Programmpunkten war für jedem im Publikum was dabei.

Foto: Sebastian HoofSebastian Hoof