Café Grenzenlos nicht tatenlos

Auch die Betreiber des Café Grenzenlos hat die Corona-Krise kalt erwischt. Das Café musste schließen, kaum dass der Betrieb der sozio-kulturellen Begegnungsstätte im Zentrum Gronaus angelaufen war. Dabei seien die Anfänge, sowohl konzeptionell als auch betriebswirtschaftlich durchaus „vielversprechend“ gewesen, so Erich Schwartze vom Initiativkreis in einer Mitteilung.

Die Initiatoren wollen die Zeit der Zwangspause nun nutzen, um eine „zweite Neueröffnung“ vorzubereiten. „Es sollte ein großes Fest werden, an dem nicht nur die Innenstadt von Gronau, sondern die ganze Stadt ihren Anteil haben sollte“, schreibt Schwartze.

Aktualität des gemeinsamen Ziels unterstrichen

„Begegnung, Solidarität und Nächstenliebe, Toleranz und Respekt voreinander zu fördern, war unser Anliegen vor der Krise. Die Krise hat daran nichts geändert, sondern im Gegenteil, sie hat die Aktualität unseres gemeinsamen Ziels mehr als deutlich unterstrichen.“

Das Café als Begegnungsstätte und als Begegnungsraum in Form eines sozio-kulturellen Zentrums brauche aber auch eine Trägerorganisation. Die finde sich in Form eines eingetragenen Vereins, gerade auch mit Blick auf die Förderfähigkeit von Projekten.

„ Es wäre schön, wenn sich eine Gruppe bilden würde, die gemeinsam das Projekt für die Wettbewerbsteilnahme formuliert “ Erich Schwartze

Dass man sich nun nicht treffen könne, um sich zu besprechen, solle kein Hinderungsgrund sein, so Schwartze. Künftig solle es einen Newsletter geben, der alle Beteiligten auf dem Laufenden hält.

Eine Gründungsversammlung steht aktuell noch nicht an. Zunächst suchen Erich Schwartze und seine Mitstreiter weitere potenzielle Vereinsmitglieder, die sich an der Gründung beteiligen würden. Parallel dazu laufen Vorbereitungen für ein deutsch-niederländisches Projekt in Zusammenarbeit mit der Stichting Surplus und der Chance. Hier solle der Verein ebenfalls als Projektträger mitwirken. Außerdem wolle man sich am Förderwettbewerb „Dritte Orte“ beteiligen. Schwartze: „Es wäre schön, wenn sich eine Gruppe bilden würde, die gemeinsam das Projekt für die Wettbewerbsteilnahme formuliert.“ Interessierte bekommen einen Satzungsentwurf. Fragen könnten dann per E-Mail oder telefonisch geklärt werden. „Danach kann eine Gründungsveranstaltung stattfinden.“

Bisherige Erfahrungen im Café-Betrieb positiv

Die bisherigen Erfahrungen im Café-Betrieb seien positiv. Ein großer Teil der Gäste suchten sich keinen freien Platz, sondern gesellten sich zu anderen Gästen, auch wenn die ihnen völlig unbekannt waren. Man sei ins Gespräch gekommen.

„Das, was wir erreichen wollen, scheint also angenommen zu werden“, so Erich Schwartze vom Initiativkreis. Ein ebenfalls vielversprechender Anfang sei auch darin zu sehen, dass sich der Unterstützerkreis stetig erweiterte. Gäste hätten sich nach Projekt und Zielen erkundigt und dann spontan ihre Bereitschaft zur Mitarbeit angeboten. Auch das wirtschaftliche Ergebnis entspreche den Erwartungen, „mit steigender Tendenz“, so Schwartze. Die Auflagen seien sämtlich erfüllbar und würden zurzeit abgearbeitet. Schwartze: „Wir sind zuversichtlich, dass bis zur zweiten Neueröffnung alles organisatorisch und technisch auf dem Laufenden sein wird.“