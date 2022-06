Car-Sharing steht (noch) hinten an

Neue Mobilitätsformen in Gronau

Gronau

In der benachbarten Kreisstadt Steinfurt ist es längst etabliert: Nicht weniger als vier Car-Sharing-Angebote stehen den Einwohnern der etwa mittig zwischen Münster und Enschede gelegenen 34 000-Einwohner-Stadt zur Verfügung. Und es wird rege genutzt, was die Zahlen des Betreibers Stadtteilauto Münster belegen. Und Gronau? Wie sieht es in der Dinkelstadt mit Bestrebungen aus, ein ähnliches Angebot als Beitrag zur Mobilitätswende zu etablieren?

Von Ralph Schippers