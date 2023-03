Carolin Wicke hat Gronau verlassen

Zuletzt hatte sie Mitte Januar die Infoveranstaltung „KlikKS – Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ mit dem Ziel mitorganisiert, lokale Klimapaten für die Umsetzung der Energiewende vor Ort zu gewinnen. Ende Januar war für Carolin Wicke dann als Klimaschutzmanagerin in der Verwaltung Schluss: Nach zwei Jahren in dem Aufgabenfeld, das als Schlüsselrolle im breit angelegten Handlungsbereich lokaler Klimaschutz gilt, hat die 26-jährige Umweltmanagement-Fachfrau Gronau verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Sicher überraschend für einige, doch auch nachvollziehbar. Denn im Gegensatz zu manch anderer Kommune in der Größenordnung Gronaus oder noch darunter hatte Carolin Wicke, wenn auch mit Aussicht auf eine Anschlussförderung, „nur“ eine befristete Stelle inne. Da sie zum 1. Februar 2021 angetreten war, lief die nun für sie aus, auf eine Verlängerung ihrerseits verzichtete sie. „Frau Wicke hat aus persönlichen Gründen eine anderes Jobangebot angenommen“, heißt es auf Anfrage seitens der Stadt.

Folge: Seit Anfang Februar ist die im Fachdienst Stadtplanung angesiedelte Stelle vakant. Die Verwaltung hat sie bereits neu ausgeschrieben: Wegen der hohen Bedeutung und des umfangreichen Aufgabengebiets ist vom Fördergeber Bundesumweltministerium zusätzlich zu der bislang existierenden Vollzeit- wiederum auch eine Teilzeitstelle mit einem Umfang von 19,5 Wochenstunden bewilligt worden. Dies war auch schon 2021 der Fall gewesen, die Stelle konnte seinerzeit allerdings nicht besetzt werden.

Zwei neue Stellen ausgeschrieben

Nach Auskunft der Verwaltung gibt es bereits einige Bewerber für die neu ausgeschriebenen Stellen, Vorstellungsgespräche sollen Ende des Monats stattfinden. Das Ziel ist klar definiert: Das Klimaschutzmanagement soll so schnell als möglich wiederbesetzt werden. Wann genau das sein wird, hängt laut Auskunft des Presseamts allerdings von mehreren Faktoren ab: Die Bewerberinnen beziehungsweise Bewerber müssen entsprechend qualifiziert und geeignet sein, sie selbst müssen sich für eine Beschäftigung bei der Stadt entscheiden und auch kurzfristig zur Verfügung stehen.

Bei Verzögerungen schließt die Verwaltung nicht aus, dass Projekte und Bausteine aus dem – von Carolin Wicke entscheidend mitgeprägten – Klimaschutzkonzept der Stadt ins Hintertreffen geraten. Im kürzlich im Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz vorgestellten Klimaschutzbericht werden in diesem Zusammenhang konkret unter anderem die angedachten Maßnahmen „Stromspar-Check“, „Klimawoche in Schulen und Kitas“ und „Förderung eines verpackungsfreien Einkaufs“ genannt. Immerhin: Aktuelle Förderprogramme wie die Energiesparförderung oder das Klimabaumprojekt können durch die Mitarbeiter des Stadtplanungsamts abgedeckt werden.

Grünes Licht vom Fördergeber für den Beginn der Befristungszeit der beiden neuen Stellen hat die Stadt für den 1. April bekommen. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob dann schon die Wiederbesetzung erfolgen kann. Eine feste Anstellung, so die Verwaltung auf Anfrage der Redaktion, sei perspektivisch nach dem Zeitraum der Anschlussförderung angedacht und werde vom Rat befürwortet. Zudem verweist sie abschließend darauf, dass eine Förderung nicht möglich gewesen wäre, hätte man die Stelle(n) bereits jetzt geschaffen.