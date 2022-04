Chance mit komplett neuer Führungsriege

Alles neu macht der Mai. Dieser Spruch passt auch ein bisschen zur Situation der Chance: Am 1. Mai wird der neue Geschäftsführer seine Tätigkeit aufnehmen. Ersatz für die beiden ausgeschiedenen Prokuristen wird es dagegen wohl nicht geben.

Neuer Geschäftsführer wird in der kommenden Woche präsentiert

Die Chance stellt sich komplett neu auf. Nachdem bereits im vergangenen September der Prokurist Sascha Bajorath ausgeschieden war, endete am 15. April auch das Beschäftigungsverhältnis des zweiten Prokuristen Sven Wirtz. In der kommenden Woche wird der Nachfolger für die Ende des Jahres 2020 abgesetzte Geschäftsführerin Ira von Borczyskowski der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser wird zum 1. Mai seine Tätigkeit in der Dinkelstadt aufnehmen. Damit endet dann auch die Amtszeit der Ersten Beigeordneten der Stadt Gronau, Sandra Cichon, als Interims-Geschäftsführerin der städtischen Tochter.