Magischer Realismus bei der Nacht der Bibliotheken

Ihr aktuelles Romanprojekt, das den Arbeitstitel „Die Geheimniskrämerin“ trägt, rankt sich um eine Frau, die im kleinen Dorf Frauenend eine Geheimniskrämerei eröffnet. Die Protagonistin Katherin Grimme ist überzeugt: Alles, wirklich alles — und jeder, wirklich jeder trägt ein Geheimnis in sich.

Versteht sich, dass sie ihnen allen auf die Spur kommen kann. Was liegt also näher, als diese Fähigkeit in den Dienst anderer zu stellen und jedem sein ganz persönliches, „gutes“ Geheimnis mit auf den Weg zu geben? Im Gegenzug wird man in der Geheimniskrämerei all das los, wovon man womöglich nicht einmal wusste, wie sehr es einem auf der Seele lag.

Unveröffentlichter Roman

Was der Handel mit den zahllosen großen und kleinen Geheimnissen bei den Dorfbewohnern auslöst, sind Fragen wie diese: Was ist eigentlich ein dickes Geheimnis, was dagegen ein kleines? Welche Geheimnisse lohnt es sich zu lüften, welche bleiben besser bewahrt? Den Frauenender Mark Maurer, der eher aus Versehen zum Maurer und noch mehr wird, und den zehnjährigen Wolkengucker Finn etwa plagen diese und andere große Fragen, weshalb sie schon früh Kunden in der Geheimniskrämerei werden.

„Das Gewicht eurer Geheimnisse ist wie jenes der Wolken“, heißt es im Roman. Schwerer als man ahnt und doch scheinbar so leicht. Geheimnisse, Mysterien und Märchenhaftes können so bereichernd und erhebend sein wie auch belastend und dunkel. Was hilft, ist die Kunst des Erzählens. Doch auch Katherins Fähigkeiten kommen zwangsläufig an ihre Grenzen.

Lesung in Gronauer Stadtbücherei

Nitsche-Costa siedelt ihren Roman in der Tradition des Magischen Realismus an. Zu dessen Vertretern gehören Gabriel Garcia Marquez („Hundert Jahre Einsamkeit“), Isabel Allende („Das Geisterhaus“), aber auch zeitgenössische deutsche Autoren wie Mariana Leky („Was man von hier aus sehen kann“).

Wer wissen will, wie „Tausche gutes gegen schlechtes Geheimnis“ geht und was es mit der Wolkenformel auf sich hat, die der kleine Finn entdeckt, ist eingeladen, zur Lesung aus dem noch unveröffentlichten Roman zu kommen. Wo? Stadtbücherei Gronau. Wann? Freitag (17. März), 19 Uhr. Eintritt: kostenlos.