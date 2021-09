Christopher Cantzen feiert Primiz in St. Agatha

Geweiht wurde er in der Gemeinde Leitmeritz in Tschechien, doch seine Wiege stand in Epe. Dort, in seiner Heimatgemeinde in der St.-Agatha-Kirche feierte Christopher Cantzen am Sonntag seine Primiz.

„Man sagt, für einen Primizsegen lohnt es sich, ein Paar Schuhe durchzulaufen“, sagt Christopher Cantzen zum Abschluss der Messe, in der er zum ersten Mal als geweihter Priester in der St.-Agatha-Kirche am Altar steht. Bereits vor einigen Monaten war Cantzen in der tschechischen Gemeinde Leitmeritz (Litoměřice) zum Priester geweiht worden und konnte am Sonntag nun seine erste eigene Messe in seiner Heimatgemeinde St. Agatha Epe feiern. Das meiste Schuh-Durchlauf-Potenzial hatte damit aber wohl der Primiziant selber, Leitmeritz ist gut 700 Kilometer von Epe entfernt. Mit intakten Schuhen nahm daher die Gemeinde am Sonntagvormittag den allgemeinen Primizsegen von Cantzen entgegen. Am Nachmittag erfolgte dann der persönliche Primizsegen für Interessierte, die doch noch ein paar mehr Schritte tun wollten.