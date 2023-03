Code für soziale Kompetenz geknackt

In Zusammenarbeit mit der Kompetenzschmiede aus Bocholt hat die Gesamtschule Gronau jetzt für ihre Siebt- und Achtklässler ein Sozialkompetenztraining durchgeführt. Spielerisch und praxisorientiert haben zwei Mitarbeiter den Schülern die „Basics“ des sozialen Miteinanders nähergebracht.

Besonderes Gewaltpräventionsprojekt an der Gesamtschule Gronau

Gegenseitiger Respekt, Teamwork, Aufmerksamkeit und Disziplin – all diese sozialen Fertigkeiten waren beim Projektabschlussspiel „Codeknacker“ gefragt.

Konzentriert schauen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8d der Gesamtschule Gronau auf die vor ihnen in einem zwei mal zwei Meter großen Quadrat abgelegten Karten. 28 Stück sind es, fünf mehr als die Klasse stark ist. Sie sind durchnummeriert. Die Aufgabe der 13- bis 14-jährigen Jugendlichen: Sich die Zahlen merken und die später verdeckten Karten wieder in der richtigen Reihenfolge aufdecken. Einfach? Von wegen! Innerhalb des Klassenraums dürfen sie sich nicht absprechen und nach nur einer Minute müssen sie vor die Tür. Dort dürfen sie sich austauschen und eine Strategie entwickeln, während Daniel Spangenberg und Jens Habers die Karten umdrehen und sie wieder hereinbitten. Werden die Schüler die Karten in der korrekten Abfolge aufdecken – ohne sich wiederum verbal auszutauschen, nur mit Gestik und Mimik?