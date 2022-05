Container für Kriegsflüchtlinge

Gronau

Nicht jede Person aus der Ukraine, die sich derzeit in Gronau aufhält, ist hier auch als Flüchtling registriert. „Sie können sich auch so in unserer Stadt aufhalten“, betont Bürgermeister Rainer Doetkotte und verweist auf die rechtliche Situation. Kommen allerdings Personen auf die Kommune zu, so stellt die Unterbringung immer wieder aufs Neue eine Herausforderung für die Kommune dar.

Von Guido Kratzke