Container-Kita soll entlasten

Der Bedarf ist seit Jahren größer als die vorhandenen Kapazitäten. Jetzt soll im Kita-Bereich Entlastung geschaffen werden. Erreichen will man dies mit Hilfe von Containern.

Betreuungsangebot hinkt hinter dem Bedarf her

Mit dem Angebot von Kita-Plätzen ist es in Gronau wie mit dem Rennen von Hase und Igel: Immer wenn neue Plätze am Start sind, ist auch der Bedarf gestiegen oder hat sich so verändert, dass er sich auf die Zahl der verfügbaren Plätze negativ auswirkt. Deshalb hat die Politik jetzt die Verwaltung beauftragt, einen Turbo zu zünden.