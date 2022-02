Container wird fast zu tödlicher Falle

Lebensgefährlich verletzt worden ist am Sonntagabend ein Mann bei einem Unglück an einem Altkleidercontainer an der Feldstiege in Gronau. Ersten Angaben der Polizei zufolge war der Mann in der Einwurfklappe eingeklemmt worden, vermutlich beim Versuch, Textilien aus dem Behälter zu holen. Dabei klemmte er sich derart ein, dass er sich nicht selbst befreien konnte. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert. Sie konnten den Behälter öffnen und den Mann aus der Klappe befreien. Er musste reanimiert werden. An den Containern wird ausdrücklich vor den Gefahren gewarnt.