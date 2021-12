Positiver Test, Quarantäne! Diese Erfahrung machen derzeit Tausende im Münsterland. Einer von ihnen: der ehemalige Leiter der Gronauer Lokalredaktion. In seinem „Quarantäne-Tagebuch“ berichtet er von Symptomen, dem Kontakt zum Gesundheitsamt und Problemen beim Freitesten.

Es gibt ein Thema, das betrifft in diesen Tagen Hunderte Menschen in unserem Verbreitungsgebiet: eine Corona-Infektion und die damit einhergehende Quarantäne. Einer von ihnen ist der ehemalige Leiter der Lokalredaktion, Klaus Wiedau. Er gewährt uns einen Einblick in sein „Quarantäne-Tagebuch“.