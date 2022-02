Couchgespräch und Schlagerabend

Ab sofort stehen Couchgespräche auf dem Programm des Café Grenzenlos. Am 19. März soll es zum ersten Mal so weit sein. Und die Gäste, die sich auf den Weg zum Kurt-Schumacher-Platz machen werden, versprechen eine Menge zu erzählen zu haben.

Verein Grenzenlos erweitert Programm im Café am Kurt-Schumacher-Platz

Es läuft rund beim Café Grenzenlos. Der neue Standort am Kurt-Schumacher-Platz wird gut angenommen. „Klar, es gibt auch mal maue Zeiten“, sagt Vorstandsmitglied Gaby Drees, die hinter der Theke steht, „aber manchmal ist der Andrang so groß, dass ich kaum weiß, wie ich alles schaffen soll.“ Auch die Fotoausstellungen stoßen auf großes Interesse, sagt Birgit Hüsing-Hackfort. Dass das Café mit seinem Konzept einen Nerv getroffen hat, zeigt sich an der großen Unterstützung aus der Bevölkerung: Sponsoren für die Ausstellungen waren schnell gefunden und die jetzt präsentierten Fotografien von Manu Hofstedde sind fast alle verkauft.