Damit Gronau lebenswert bleibt

Der Klimawandel kommt. Und mit ihm heiße Tage. Wo es in Gronau in Zukunft ungemütlich bis bedrohlich heiß werden könnte und wie ein Gegensteuern möglich ist, war jetzt Thema im Umweltausschuss.

Jenseits von Corona-, Energie- und drohender Wirtschaftskrise steht eine noch weit größer dimensionierte Herausforderung auch für Gronau an, die gemeinhin Klimawandel tituliert wird. Er bedroht die Lebensgrundlagen vor Ort und hat unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit der Einwohner. Um nähere Erkenntnisse zum aktuellen und potenziell in der Zukunft vorherrschenden sogenannten Bioklima im Stadtgebiet zu erlangen, hatte die Verwaltung im vergangenen Frühjahr einen Auftrag an das Büro K.Plan Bochum vergeben, Klimaanalysen vorzunehmen. Die Ergebnisse, aufbereitet in kartografischer Form mittels Stadtklimaanalysekarten, trug Mitarbeiterin Dr. Monika Steinrücke jetzt im Umweltausschuss vor.

Die promovierte Geografin machte gleich eingangs ihres Vortrages deutlich, dass auch in der Grenzstadt die Auswirkungen des Klimawandels in Form einer Zunahme von Extremwetterlagen wie Starkregen und längerer Hitzeperioden zunehmen werden. Um gegensteuern zu können, sei eine genaue Kenntnis des Stadtklimas hinsichtlich Oberflächentemperaturen und (nächtlicher) Kaltluftströme in das besiedelte Gebiet vonnöten. Und die Wissenschaftlerin der Ruhr-Universität hatte dahingehend durchaus gute Nachrichten – zumindest, was den aktuellen Stand betrifft. „Aus klimatischer Sicht ist Gronau eine lebenswerte Stadt – insbesondere im Vergleich zu Großstädten“, so Steinrücke.

So sehen die Prognosen für den Stadtosten aus. Foto: Büro K.Plan GmbH

Auffällig: Bis auf kleine Bereiche in Bahnhofsnähe und periphere Areale in den Gewerbegebieten stuft das Fachbüro den Stadtteil Epe hinsichtlich der bioklimatischen Ist-Situation als „günstig“, in Teilen gar „sehr günstig“ ein. Im Stadtteil Gronau gilt dies ebenfalls für große Teile des Stadtwestens und auch der Stadtmitte. Der Stadtosten mit den großen Industriegebieten ist dagegen das Sorgenkind: Fast überwiegend wird das Bioklima als „ungünstig“, zwischen Heerweg und Düppelstraße als „sehr ungünstig“ klassifiziert. Der Grund liegt auf der Hand: die starke Versiegelung in diesem Bereich.

Hitzeinsel Stadtosten

Dem Aufheizungseffekt entgegen wirken (nächtliche) Kaltluftkorridore, die, so mahnte Steinrücke, es in der Zukunft unbedingt zu erhalten gelte. Es handelt sich dabei um die Dinkelniederung im gesamten Stadtgebiet (Gronau und Epe) sowie in Gronau vom Rüenberger Wald das Gebiet nördlich des Industriegebiets Ost. Kleinere Kaltluftströme gehen zudem an vielen Stellen aus dem unbebauten Umland in besiedelte Gebiete.

Die Zukunftsprognose – angenommen wurde der Zeitraum 2045 bis 2055 – sagt eine signifikante Ausbreitung der Hitzeinsel Stadtosten in Richtung Stadtmitte von Gronau voraus. Auch in Epe vergrößern sich die genannten, industriell geprägten Hitzebereiche. Zudem droht sich auch im Ortskern ein ungünstiges Bioklima zu entwickeln.

Diese Erkenntnisse, so die Klimaexpertin weiter, gelte es unbedingt bei künftigen Planungen hinsichtlich von Bauprojekten und Flächennutzungsänderungen zu berücksichtigen. So weit jetzt schon bekannt, sei dies im erarbeiteten Zukunftsszenario erfolgt.

Grüne Dächer und Wasserflächen

Wichtig sei, dass jeder einzelne Grundstückbesitzer etwas gegen die Aufheizungstendenzen in der Stadt tut. Indem er eben nicht auf den Schottergarten setze, sondern, im Gegenteil, zusätzlich zum Grüngarten beispielsweise sein Hausdach begrüne. Auch die Schaffung kleiner Wasserflächen sei sehr effektiv. In der Summe erreiche man in der Zukunft so bestenfalls sogar eine Hitzereduktion.