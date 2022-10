Dank für großes Engagement

Jahrelang haben sie nach Feierabend Verwaltungsvorlagen studiert, haben an Ausschuss- und Ratssitzungen teilgenommen, standen der Bürgerschaft als Ansprechpartner zur Verfügung und fällten Entscheidungen. Am Freitag wurden langjährige Ratsmitglieder, die sich in der Wahlperiode 2014 bis 2020 engagiert hatten, ausgezeichnet. Nach Ende der Wahlperiode ausgeschiedene Mitglieder wurden offiziell verabschiedet. Normalerweise werden die Ratsmitglieder zeitnah verabschiedet, doch Corona machte den Planungen wiederholt einen Strich durch die Rechnung.

Bürgermeister Rainer Doet­kotte begrüßte zu der Feier die zu Ehrenden und die aktuellen Ratsmitglieder im Ratssaal im WZG-Gebäude. Zum Einstieg blickte er auf die Wahlperiode 2014 bis 2020 zurück: Gesamt- und Sekundarschule nahmen ihren Betrieb auf, im Amtsvenn trat Öl aus eine Kaverne aus, die Lindenschule und das neue Piratenschiff wurden eingeweiht, die Sparkasse fusionierte, Sporthallen wurden in der Flüchtlingskrise als Notunterkunft genutzt, die Sekundarschule wurde zur Gesamtschule, das Hertie-Gebäude abgerissen. Außerdem gab der Rat in der letzten Wahlperiode grünes Licht für den Neubau der Feuer- und Rettungswache. Das Rock’n’Popmuseum eröffnete seine neue Dauerausstellung, und es fand die erfolgreiche Industrie- und Gewerbeschau statt. 2019 folgte der Verkauf der Weißen Dame, Stadtbaurat Groß-Holtick trat seinen Dienst an, und es wurde ein neuer Bürgermeister gewählt. Kurz danach kam Corona mit all seinen Herausforderungen, Einschränkungen und Lockdowns.

Der Bürgermeister

dankte für die gute Zusammenarbeit, für das Engagement der Ratsmitglieder, die sich mit viel zeitlichem und persönlichen Einsatz eingebracht und Entscheidungen erarbeitet haben.

Bevor er zu den eigentlichen Verabschiedungen und Ehrungen kam, erinnerte er an die verstorbenen Ratskollegen der letzten Wahlperiode, Rüdiger Bar­tels und Jörg Lenz, mit Dankbarkeit.

Verabschiedet wurden alle Ratsmitglieder, die seit der letzten Legislaturperiode nicht weiter im Rat der Stadt Gronau vertreten sind. Der Einladung zur Verabschiedung waren Lydia Bajorath, Suat Dal, Martin Dust und Matthias Wittland gefolgt.

Ehrenmedaillen

Ausgeschiedene Ratsmitglieder, die dem Rat seit mindestens zwei Wahlperioden angehören, wurden mit der Ehrenmedaille in Bronze ausgezeichnet. Hans-Ekkehardt Hübler, Burkhard John, Christian Post und Josef Rörick erhielten diese Auszeichnung. Hans-Ekkehard Hübler und Christian Post gehörten jeweils zwei Wahlperioden dem Rat der Stadt Gronau an. Drei Wahlperioden engagierten sich Burkhard John und Josef Rörick im Rat der Stadt Gronau.

Eine besondere Ehrung erhielten Walter Arends und Kurt Rehbein. Sie wurden mit der Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet. Diese Ehrung erhalten Ratsmitglieder, die sich über vier Wahlperioden im Rat engagiert haben. Walter Arends zog sich nach 23 Jahren Ratsarbeit (viereinhalb Wahlperioden) aus der Kommunalpolitik zurück. Kurt Rehbein gehörte ganze vier Wahlperioden dem Rat an.

In der achten Wahlperiode im Rat der Stadt

Herbert Krause engagiert sich seit über 35 Jahren im Rat der Stadt Gronau – auch derzeit ist Herbert Krause aktives Ratsmitglied in seiner achten Wahlperiode.

Für 25-jährige Ratstätigkeit wurde Mechthild Große Dütting ausgezeichnet. Eingetreten im Jahr 1994, engagiert sie sich in der sechsten Legislaturperiode im Rat.

Ebenfalls für 25-jährige Ratstätigkeit wurde Erich Schwartze ausgezeichnet, der sich aktuell in der sechsten Legislaturperiode befindet.