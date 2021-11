Darf die Katze auf den Friedhof?

Jiddischen Humor und pragmatische Lebensweisheiten brachten Alex Schneider und Viktor Tabor am Mittwoch mit nach Gronau. Sie präsentierten das revueartige Programm „Die Juden“. Dabei ging es um tote Katzen, Hühnersuppe und fiese Flüche.

Revue-Abend „Die Juden“ begeistert Publikum in der Aula des Gymnasiums

Richtig Massel – also Glück – hatte, wer am Mittwochabend bei „Die Juden“ in der Aula des Gymnasiums war. Das revueartige Programm des Kölner Michoels Theaters mit viel Musik sowie Kabarett und Comedy bot gute Unterhaltung zum Mitwippen und Lachen.