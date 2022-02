Darüber sprach man nicht

Der jetzt angezeigte Fall soll sich in den 1980er-Jahren in einer Gemeinde im westlichen Münsterland ereignet haben: Bei einem Hausbesuch soll sich der Geistliche dem damals noch minderjährigen Erstatter der Anzeige unsittlich genähert haben. Das damalige Opfer hat sich selbst an die Westfälischen Nachrichten gewandt, um den Fall an die Öffentlichkeit zu bringen. Den Schritt halte der seinerzeit in Gronau lebende Mann für sehr wichtig, „um potenzielle weitere Opfer zu ermutigen, die Straftaten auch anzuzeigen, sowie zukünftige Opfer zu verhindern“. Auch in seinem Fall habe sich damals das systemische Versagen der katholischen Kirche, das zuletzt für andere Bistümer in mehreren Gutachten festgestellt wurde, gezeigt: Nachdem er sich seiner Mutter anvertraute, habe diese den zu jener Zeit leitenden Gemeindepfarrer aufgesucht und ihm den Vorfall geschildert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch