Das Ambiente stimmt

Gronau

Im Amtshaus und in Schepers‘ Mühle in Epe sowie im Rock‘n‘Popmuseum in Gronau besteht die Möglichkeit, sich standesamtlich trauen zu lassen. Im Deilmann-Rahaus war eine weitere. Doch das Gebäude ist derzeit leergezogen. Dafürsteht nun ein Trauzimmer im Wirtschaftszentrum zur Verfügung.

Von Martin Borck