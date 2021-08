Das blaue Wunder

Tensing fährt aufgeregt fort: „Manni Frühling hat mir erzählt, dass es dort in einer Halle einen kleinen Brand gegeben haben soll. Manni weiß das von Daniel Alopel, und dem hat es wiederum Robert van de Steenkuhle erzählt, der da ja seine Partyhütte hat. Also: In der Nachbarschaft hatte ein Rauchmelder Alarm gegeben. Robert ist gleich hin zu der Lagerhalle, von wo der Alarm kam. Da hat er angeblich von Borschtsch gesehen, der mit einem Feuerlöscher aus seinem Auto in die Halle rannte. Robert hat sofort gefragt, ob er die Feuerwehr rufen soll, aber das hat von Borschtsch wohl sofort hektisch abgelehnt. Er habe alles unter Kontrolle. Er ist rein in die Halle und hat das Tor sofort zugemacht. Robert hat noch ein paar Minuten gewartet, aber da alles in Ordnung zu sein schien, ist er gegangen. Diese Geschichte kam ihm spanisch vor. Zumal man sonst nie jemanden in der Halle sieht. Auch die Leute, die in den Nachbarbetrieben arbeiten, haben noch nie eine Menschenseele dort gesehen. Da frage ich mich doch: Was hat von Borschtsch mit dieser Halle zu tun?“ – „Da hilft nur eins: Wir fahren hin und gucken uns das an. Und dann werden wir uns von Borschtsch zur Brust nehmen“, schlägt Schuckreschel vor.

