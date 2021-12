Das Damoklesschwert der Spaltung: Die Verkehrswende kann nur gemeinsam gelingen

Gronau

An Ideen mangelt es in Gronau nicht, wie die Verkehrswende angegangen werden könnte. Immer wieder kommen Vorschläge in die Fachausschüsse, die vor allem eines eint: keine Mehrheit zu finden. Beim Mobilitätskonzept, das Anfang kommenden Jahres in seine Entscheidungsphase eintritt, wird es anders laufen müssen. Nur mit einem breiten Konsens dürfte etwas entstehen, das die Verkehrssituation Gronaus wirklich fit für die Zukunft macht. Dafür werden einige über ihre Schatten springen müssen.

Von Guido Kratzke