Das Ende der gräflichen Herrschaft in Gronau vor 250 Jahren

Stadtarchivar Gerhard Lippert wird am 21. Dezember (Dienstag) einen Blick zurück in die Gronauer Geschichte werfen.

Die Geschichte der Stadt Gronau ist zutiefst durch den Umstand geprägt, dass die politischen Verhältnisse der gräflichen Herrschaft Gronau über Jahrhunderte denen des direkten Umlands vollkommen widersprachen. Zu diesem Thema referiert Stadtarchivar Gerhard Lippert am Dienstag (21. Dezember).

Gronau stand unter stark niederländischem Einfluss und war fast durchweg dem protestantisch-reformierten Bekenntnis verschrieben, dem das Bentheimer und Steinfurter Grafenhaus nahestand. Umgeben war das „Stedeken“ vom katholisch ausgerichteten Kirchspiel Epe, dessen politische Herrschaft den Bischöfen in Münster oblag. Der Interessenskonflikt war seit Gronaus Anfängen programmiert. Er fand auf mehreren Ebenen statt, auf der rechtlichen, der fiskalischen, der diplomatischen und vor allem der religiösen. Die glaubensorientierten Kämpfe des 30-jährigen Krieges waren mit dem Westfälischen Frieden 1648 für beendet erklärt worden, was das Fürstbistum Münster aber nicht davon abhielt, 1665 und 1672 in das Territorium des Erzfeindes, der Niederlande, einzufallen.

Gronau war in dies Geschehen einbezogen, der Konflikt verschärfte sich bis hin zur Besetzung der Stadt durch münsterische Soldaten. Seit Ende des 17. Jahrhunderts wurden Verhandlungen in Gang gebracht, deren endgültiger Schlusspunkt mit dem Vergleich von 1771 gesetzt wurde.

Der gebührenfreie Vortrag von Gerhard Lippert findet von 18 bis 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Gronau statt. Es gilt die 2G-Regel. Anmeldungen nimmt die Euregio-VHS unter 02562 12666 entgegen.