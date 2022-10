Die Absturzstelle in Amsterdam 1992. Die Familie David hatte von ihrer Wohnung aus in etwa dieselbe Perspektive auf die Unglücksstelle. Der Fotograf muss das Bild also aus einer der benachbarten Wohnungen aufgenommen haben. Johan David mit dem Buch, das die Geschichten und Zeichnungen von Kindern bündelt, die Zeugen des Flugzeugabsturzes waren.

In dieser Woche jährte sich der Tag, an dem ein Frachtflugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al in einen Wohnblock in Amsterdam stürzte, zum 30. Mal.