Als am 18. November 2011 im dichten Nebel auf der Autobahn 31 über 50 Autos in eine Massenkarambolage gerieten, stand Christian Balzer mit seiner Familie mitten zwischen den Unfallwagen. Die Eindrücke verfolgen ihn bis heute.

Christian Balzer erinnert sich noch gut an das Erlebnis vor zehn Jahren. Eins, das kein Mensch je erleben will. „Es hat mein Bewusstsein verändert“, sagt er rückblickend. Dabei hatte alles so normal und harmlos angefangen.

Die Familie Balzer – Christian, seine Frau Kirsten und der damals sechs Monate alte Sohn Luis – ist mit dem Auto auf dem Weg von Bocholt nach Ochtrup, um Familie und Freunde zu besuchen. „Es gab immer mal wieder Nebelbänke“, erinnert sich der 38-Jährige. „Aber dann sind wir in eine reingefahren, die war extrem dicht.“ Das Tempo hatte Balzer schon gedrosselt, war mit 80, 90 Stundenkilometern auf der A 31 unterwegs. „Im Nachhinein weiß ich, dass auch das noch zu schnell war“, sagt er selbstkritisch.

Mit dem Säugling hinter der Leitplanke

Gereicht hat es trotzdem, wenn auch knapp: Als plötzlich Autos vor ihm auf der Fahrbahn auftauchen, macht Balzer eine Vollbremsung und kommt neben der Leitplanke zum Stehen. „Wir waren unsicher, ob wir aussteigen sollten. Draußen konnte man ja die Hand vor Augen nicht sehen“, erzählt der Sozialpädagoge. „Wir sind dann erst im Auto geblieben. Kurz darauf fing es hinter uns an zu knallen. Das hörte sich an wie Einschläge, bam, bam, bam.“

Mit der Zeit wurde das Knallen gedämpfter, woraus das Paar schloss, dass es doch an der Zeit sei, das Auto zu verlassen. Mit dem Säugling gehen sie hinter die Leitplanke. Die Kälte dieses Novemberabends nimmt Balzer gar nicht wahr, obwohl sich die Zeit hinter der Leitplanke dehnt. „Wir waren wohl zu geschockt“, überlegt er. „Wir haben gewartet, dass Polizei oder Feuerwehr zu uns kommen. Ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat.“

Die Zeit hat das Ereignis in den Hintergrund gerückt

Schließlich kommen Polizeibeamte. Die Familie kann die Unfallstelle im eigenen Auto verlassen. „Das ganze Ausmaß des Unfalls ist uns erst im Laufe des nächsten Tages bewusst geworden“, sagt der gebürtige Ochtruper. „In den Wochen danach war das Geschehen natürlich ein häufiges Gesprächsthema. Und eine ganze Zeit lang war es ein komisches Gefühl, im Dunkeln oder bei Nebel Auto zu fahren. Nach so einer Erfahrung hat man ein anderes Bewusstsein. Ich fahre seitdem definitiv vorsichtiger Auto.“

Mit der Zeit sei das Ereignis in den Hintergrund gerückt. Aber bei Nachrichten über ähnliche Unfälle ist es bei Christian Balzer auch schnell wieder präsent. Dabei hatte alles so normal und harmlos angefangen.