„Das kann uns nach vorne bringen“

Die Bäder in Gronau, so fasst es Gutachter Dietmar Altenburg zusammen, stehen gut dar. Die WEG-Fraktion sieht noch Verbesserungsmöglichkeiten. Aber die würden das Defizit steigern.

Dietmar Altenburg ist voll des Lobes über die Gronauer Bäder. Seine Einordnung stammt aus berufenem Munde. Der geschäftsführende Gesellschafter der Altenburg Unternehmensberatung hat das in Gronau gemacht, was er auch an zahlreichen anderen Orten schon geleistet hat: Genau hingeschaut und hingehört, Zahlen zusammengetragen und sie mit anderen in Relation gesetzt und bewertet.