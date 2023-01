Das Neujahrsbaby heißt Charlotte

Geburt am 1. Januar

Das erste Kind von Christina Rövekamp und Henrik Eickelkamp aus Gronau wurde am 1. Januar um 11.46 Uhr geboren. Das 51 Zentimeter große Neujahrsbaby brachte 3780 Gramm auf die Waage. „Mit den Silvesterböllern ging‘s los“, erzählt Henrik Eickelkamp, „und zwölf Stunden später war sie da.“ Eigentlich, ergänzt die junge Mutter, war der Geburtstermin schon für den ersten Weihnachtstag berechnet. Aber die kleine Charlotte, die den Fototermin mit den WN übrigens verschlief, ließ sich eben Zeit. Wäre sie noch 2022 geboren worden, wäre sie die 573. Geburt des Jahres am Antonius-Hospital gewesen – durch die „Verspätung“ wurde sie Nummer 1 im neuen Jahr. Vom Team der Geburtsstation am Antonius-Hospital fühlt sich die Familie sehr gut begleitet.