Das war das Jahr 2021 in Gronau

Als zweites Jahr in Folge war 2021 von der Corona-Pandemie geprägt – auch in Gronau. Doch auch über das Infektionsgeschehen hinaus gab es einige Themen, die die Menschen in der Dinkelstadt in diesem Jahr bewegt haben und für (politische) Diskussionen sorgten.

Von der Frage, ob am Drilandsee eine weitere Gastronomie entstehen darf, bis hin zum feierlichen Altarweihe in der modernisierten St.-Antonius-Kirche reichte in diesem Jahr das Themenspektrum, mit dem sich die Gronauer beschäftigen durften.

Zum Corona-Protest beim Besuch des aus dem Amt ausgeschiedenen Gesundheitsministers und hiesigem Bundestagsabgeordneten Jens Spahn bis hin zu besonderen Kontrollen an den Grenzen und Brandstiftungen an Corona-Teststationen reicht die Spannweite der Themen rund um die Pandemie. Selbst kulturell hatte das nun in den letzten Zügen liegende Jahr einige Höhepunkte parat.