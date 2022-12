Das war das Jahr 2022 in Gronau

Innenstadtsanierung, gebrochener Flügel an einem Windrad in der Füchte, Razzia in der Herbertstraße, Proteste gegen den Ukraine-Krieg: Das Jahr 2022 bescherte viele Schlagzeilen – und viele Bilder. Für einen Rückblick in Bildern hat die Gronauer WN-Redaktion zum Jahresende Fotos von diesen und anderen Ereignissen des Jahres zusammengestellt. Der Online-Rückblick in Bildern hilft, in aller Kürze die besonderen Geschehnisse des zu Ende gehenden Jahres noch einmal in Erinnerung zu rufen.

Das Jahr 2022 in Gronau in Bildern 2022 war das dritte Jahr, das von der Pandemie geprägt wurde. Doch auch fernab von Infiziertenzahlen und Inzidenzen haben die Gronauer viele Dinge bewegt. Foto: Montage: Ann-Kathrin Schriever Die Innenstadtsanierung in Gronau zieht sich über das ganze Jahr hinweg – und sorgt auch für Überraschungen: So werden im Sommer vor der Antoniuskirche archäologische Funde gemacht. Foto: mb Ende einer langen Geschäftshistorie in Epe: Das Gebäude der Bäckerei Dust, in dem auch in Café untergebracht war, wird im Februar abgerissen Foto: Achim Messing / LBS Auch Gronau protestiert gegen den Ukraine-Krieg: Auf eine Kundgebung Anfang März kommen viele Besucher. Foto: mb Ungewöhnliches Ereignis, das viele Fragen aufwirft: Im Februar bricht der Flügel eines Windrads in der Füchte ab. Foto: Martin Borck Solidarität mit den Landwirten jenseits der Grenze zeigen die Gronauer und Eper Berufskollegen mit einer Trecker-Demo im Juli. Foto: J. Krefter Ehre, wem Ehre gebührt: Für die erfolgreiche Etablierung ihre Mehlwurmfarm bekommt das Ehepaar Tillmann im Juli den Förderpreis für die Landwirtschaft. Foto: rs Der Eper Park wird attraktiver: Mark Sander installiert dort im Juli eine Spielebox, die sofort gut angenommen wird. Foto: rs Aus Mondi wird Nitto: Der Verpackungshersteller firmiert sei Juli unter japanischer Führung. Foto: mb Drama in der Eper Gerdingseite: Im Juli kann ein Pferd nur mit Mühe aus misslicher Lage im Schlamm der Dinkel befreit werden. Foto: guk Der Blockbuster im August: Open Air mit Superstar Mark Forster an der Bürgerhalle. Foto: Martin Borck Der Baumwollexpress rollt: Im September wird in Gronau die neue Buslinie eröffnet, die Bocholt mit Bad Bentheim verbindet. Foto: Martin Borck Kantor Tamás Szöcs erhält im September den Kulturpreis der Stadt. Otto Lohle hält die Laudatio, Bürgermeister Rainer Doetkotte gratuliert. Foto: Martin Borck Razzia im Oktober in der Herbertstraße: In einer konzertierten Behördenaktion wird gegen illegale Beschäftigung im Grenzgebiet angegangen. Foto: rs