„Das war sehr knapp“

Gronau

Das war wirklich knapp: Offenbar großes Glück und einen Schutzengel in Form der Gronauer Feuerwehr hatte ein Mann, der am Sonntag kurz vor 19 Uhr aus einem Altkleider-Container an der Feldstiege gerettet wurde (die WN berichteten). Nur wenige Minuten später – und die Person, die kopfüber in der Einwurfklappe der stählernen Sammelstelle feststeckte, wäre vermutlich verstorben.

-mw-