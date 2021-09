Das Wasser fließt

Zum Stadtfestival ist der Brunnen und der Wasserlauf in der Gronauer Innenstadt in Betrieb gegangen.

Zum Stadtfestival ist der Brunnen und der Wasserlauf in der Gronauer Innenstadt in Betrieb gegangen. Das fließende Wasser in der Schulstraße zog sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Ein Namensvorschlag für die Anlage kam inzwischen von WN-Leser Helmut Krol: „Schlossquelle“. Er begründet seine Wahl: „Das Wasser kommt/entspringt vom/beim ehemaligen Schloss, also von der Quelle und dem Ursprung unserer Stadt, und versorgt die Stadt mit Wasser, also Leben.“ Übrigens sind allen gegenteiligen Aussagen zum Trotz die Bauarbeiten in der Innenstadt im Zeitplan. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit