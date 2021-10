Das Ziel fest im Blick

Ein großes Lebensziel hat er bereits erreich. Er hat sein Körpergewicht halbiert. Am Wochenende nimmt er ein weiteres in Angriff: Er will einen Halbmarathon laufen.

Für Sebastian Micheel läuft der Countdown. Am Sonntag geht für ihn ein lang geträumter Traum in Erfüllung. Nachdem der Gronauer Familienvater es geschafft hatte, sich vom einem früheren Gewicht von über 200 auf gut 100 Kilo mehr als zu halbieren (die WN berichteten ausführlich) geht er am morgigen Sonntag in Lübeck an den Start und will einen Halbmarathon absolvieren.