Daumen hoch für Ter-Meulen-Weg

Die Signalampel springt auf grün: Am Ter-Meulen-Weg konnte in dem kleinen Wäldchen eine Mountainbike-Strecke entstehen. Heute setzt sich der Jugendhilfeausschuss der Stadt mit dem Thema noch einmal auseinander.

Das Ziel, in Gronau eine offizielle Mountainbike-Strecke zu erhalten, ist am Dienstagabend einen großen Schritt wahrscheinlicher geworden. Die Mitglieder des Ausschusses für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz stimmten mit großer Mehrheit dem Vorschlag zu, diese Anlage in einem rund 1,5 Hektar großen Waldstück am Ter-Meulen-Weg am Rande des Gewerbegebietes an der Ochtruper Straße zu errichten.